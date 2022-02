El inesperado guiño de Pep Guardiola a Marcela Podda

Los conocidos y amigos de Marcela Podda tienen algo en claro, que además de su fanatismo por el cantante Jorge Rojas, la conductora de Telesol y de Am1020 tiene una debilidad con Pep Guardiola.

De manera frecuente, la mediática manifiesta su admiración por el director técnico del Manchester City y en los últimos días sucedió lo inesperado –o esperado- de parte del mismísimo Guardiola y de su entorno más cercano.

En contacto con Diario 13 San Juan, Podda comentó: “Sigo a Pep hace varios años, pero reconozco que soy la típica " amiga del campeón", comenzó diciendo.

Luego agregó: “Me fanaticé bastante en su exitosa campaña como DT en el Barça. Leía todo lo que sobre él circulaba por ahí, me vi todos los vídeos... Me interesé por sus orígenes, su familia, su historia... en fin...”.

Debido a su gran admiración, Marcela dio detalles de un gran “tesoro” que posee: “Tengo varios libros escritos sobre él. Algunos los compré aquí, otros me los trajeron desde Barcelona, otros me los regalaron... y en mis vacaciones estaba ordenando estanterías y se me ocurrió subir a Instagram una historia donde con mi mano recorría todos los libros. Sólo eso”, reconoció la querida periodista.

Pero advirtió sobre un detalle que luego sería la razón de su sorpresa: “Y etiqueté a la que entiendo es la cuenta oficial: Mr Pep Guardiola (la tienda de su esposa Serra Claret y María, su hija influencer la siguen)”, detalló Podda quien sumó a su foto de las portadas de los libros, la frase "Y yo feliz como si el mismísimo Pep lo viera".

Finalmente pasó lo inesperado y la respuesta llegó desde el otro lado del mundo: “A los pocos minutos descubrí que la cuenta había reposteado la historia”, dijo Marcela feliz por la respuesta del reconocido DT.