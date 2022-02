La China Suárez… ¿está embarazada de su nuevo novio?

Con el Wandagate en boga, la China Suárez se alejó del escándalo y confirmó en sus redes la relación actual que mantiene con Armando Mena Navareño.

De visita en España, la actriz pasa tiempo con su joven novio mientras los padres de sus hijos se hacen cargo de los menores en Buenos Aires.

Ahora, en el programa de Carmen Barbieri en el canal Magazine, Estefanía Berardi realizó un llamativo comentario luego de una exhaustiva investigación.

La ex Combate dejó entrever que Suárez podría estar nuevamente embarazada por algunos llamativos posteos en Instagram.

La penalista comenzó diciendo que la actriz se ausentó de las redes y está compartiendo fotos viejas cuando se trata de imágenes de cuerpo entero: "La China Suárez ahora es tendencia y todo el mundo se pregunta por qué no sube nada a las redes sociales. No se muestra de cuerpo entero. Los fans me vienen a preguntar a mí. Y comencé a investigar", informó la panelista.

"Yo noté que hace mucho que no se muestra de cuerpo entero y la foto que subió días atrás no es actual. Desde noviembre que viene así dicen", agregó Berardi. “¿Pero qué queres decir?”, le preguntó su compañero Pampito.

"Los fans me dicen en las redes: '¿Estará embarazada la China Suárez que no se muestra de cuerpo entero?'. Esta es la teoría que nos hacemos con la gente. Yo los embarazo los pego a todos”, se animó a decir Berardi.

Para finalizar la mediática agregó: “Esto de la China es una teoría, capaz me equivoco. Pero por qué no se muestra de cuerpo entero".