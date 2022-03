El destape de Karina La Princesita en las redes sociales

Activa en sus redes sociales, Karina La Princesita se mantiene en contacto con sus seguidores y aunque los últimos meses de la cantante no fueron fáciles, la rubia sigue compartiendo contenido interesante.

Nerviosa y triste por una crisis en su relación con Nico Furman, la mediática compartió llamativos posteos que hablan de una situación que la sorprendió: "Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida", escribió Karina en un emotivo posteo.

"Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien", expresó la ex de El Polaco, preocupando a sus seguidores.

Por si esto fuera poco, Karina borró muchas stories que subía y luego no quería que fueran vistas. La periodista Estefanía Berardi comentó lo sucedido al decir: “Ayer Karina borró todos los posteos con su (¿ex?) pareja”, comenzó diciendo y luego mostró el “like” que la cantante le dio a una publicación que decía: “Ser infiel no es un error”.

Así y todo, Karina no dejó de mostrarse sexy, aunque triste, dejando a la vista su belleza y un profundo escote que encantó a todos.