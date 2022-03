Sin traje de baño, Graciela Alfano disfrutó de un atardecer en la playa

A sus 69 años, Graciela Alfano está más sensual que nunca y así lo demuestra en cada uno de sus posteos y videos desde sus vacaciones en Punta del Este.

Junto a amigos y colaboradores, la rubia se muestra sexy y atrevida en cada una de sus publicaciones que sus fanáticos festejan a través de “likes”, emojis y picantes comentarios.

En las últimas horas, la mediática disfrutó de un atardecer frente al mar sentada sobre un tronco y realizando una profunda reflexión: “Nada más sexy que ver un atardecer vestida sólo con un buzo oversize …sin nada abajo. Los quiero fuerte! Sean felices ❤️❤️❤️❤️”, expresó la rubia levantando la temperatura.

Como no podía ser de otra manera, Alfano se sorprendió por la muerte de Gustavo Martínez y comentó: “Yo en un momento pregunté y me dijeron que él estaba deprimido, que no estaba interesado en la vida. Eso era muy notorio”, comenzó diciendo y luego agregó: “Conversábamos regularmente con todos y este era un hombre discreto, educado, eso sí. Era un hombre que se esforzaba por estar en el lugar, por estar ahí presente en el homenaje a Ricardo Fort”.