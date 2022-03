¿Bebé en camino? Luisana Lopilato y una foto muy llamativa

Este 02/02/22 Michael Bublé presentará una nueva canción de su repertorio que intenta contar los 14 años de amor viviendo con Luisana Lopilato.

Si bien poco se sabe del nuevo video, comenzaron a circular unas imágenes como adelanto que sorprendieron a los fanáticos de la pareja por un dato no menor.

En una imagen, se observa que la argentina tiene una incipiente pancita de embarazo mientras caminan felices por los pasillos de un supermercado.

“I’ll Never Not Love You”, quizás además del estreno llegue con una buena noticia para aquellos que no pierden paso de la pareja internacional.

Varios medios norteamericanos se hicieron eco de la imagen y ya hablan de un nuevo hijo de la pareja del canadiense y la actriz argentina. Sitios como TMZ, Just Jared, The Sun y The Daily Mail aseguran que la actriz espera su cuarto hijo junto al cantante, pero hasta el momento ni Lopilato ni su marido han salido a confirmarlo.

Casados desde 2011 y padres de Noah, de ocho años; Elias, de seis y Vida, los artistas se preparan para un gran día.

“No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar tres días enteros con él en el set. Para mí, sin dudas, es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, cuánto lo admiro!”, expresó Lopilato en el posteo que presentó un adelanto del video.

“Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento”, recalcó.

El video será el resumen de los 14 años compartidos por la pareja y además de imágenes y filmaciones de archivo, Luisana aparecerá caracterizada como la actriz Lisa Lund en el film “Casablanca”.