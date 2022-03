Estremecedor relato: una cantante sanjuanina contó su experiencia con el bullying

El tema del bullying se instaló en las redes sociales y en la opinión pública. A partir de retos en las plataformas de internet muchos se animaron a contar cuales fueron los problemas que les trajo aparejado los abusos durante los diferentes niveles del sistema educativo. Una de las personas que se unió al reto fue Ana Paula Torres quien dio a conocer que ella también fue víctima del bullying.

De este modo, la cantante sanjuanina confesó de la triste experiencia que vivió durante su etapa de escolaridad. A la que día a día supera con mucha constancia y poniendo adelante su felicidad.

"Tanto en la primaria como la secundaria sufrí bullying" comenzó la artista en un posteo. A la vez indicó "por mí color de piel, por ser flaca, por mi sonrisa. A tal punto que generan muchísimas inseguridades". Luego de ello informó "no sonríen las fotos porque me hicieron pensar que mi sonrisa no era bonita, gracias a eso en muchas fotos que me tomaba en momentos especiales no sonreí".

Su confesión abundo un poco más ya que expresó lo que sentía en esos momento "siempre fui muy flaca pero la gente se daba la libertad de opinar sobre mi cuerpo, sin pensar en el daño que hacían". Es así como añadió "me preguntaban si tenía algún tipo de enfermedad (anorexia, bulimia, etcétera)". Por esto es que Anal Paula aclaró "siempre fui sana, simplemente me consta aumentar de peso".

También recordó "en la secundaria los chicos me decían que era muy bonita de cara pero nadie quería estar conmigo porque me faltaba cuerpo". Por ello es que reveló "me odiaba a mi misma, odiaba tener que ir a la escuela y soportar eso, odiaba la ropa, nunca me sentía segura que lo que me ponía". Aunque sobre ello aseveró " el proceso de confianza está en crecimiento todavía".

Tales hechos la llevaron a reflexionar "entendí mi valor, la fuerza que tengo, viví, corrí, comí, viajé, crecí, me esforcé y logre cosas increíbles, confío en mi, en mi sonrisa que ayuda al otro, confió en mi cuerpo que me lleva a todos lados y cada vez esta más hermoso". Luego agregó "confió en mi color porque me hace poderosa y preciosa, confío en poder que tengo, con mi creatividad, mi locura, mi pasión y mi sensibilidad pero también de confiar aprendí amarme. Y todavía sigo aprendiendo".