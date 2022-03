¿Cuánto ganan las famosas en los sitios para adultos?

Nadie puede negar que la llegada de varias famosas a sitios para adultos permitió ver a las mediáticas de una manera más plena y desprejuiciada.

Con muchos “amagues” en las redes sociales que reprimen desnudos y todo aquel material que pueda ser ofensivo, muchas artistas buscaron la salida a los pedidos de sus fanáticos a través de sitios en internet dedicados a tal fin.

Con el ánimo de ganar más dinero luego de una dura cuarentena ocasionada por la pandemia del coronavirus, mujeres como Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero, entre otras se animaron al desafío.

Ahora y como panelista del nuevo programa de Fabián Doman, Cinthia Fernández se animó a decir cuánto ganan las influencer con este nuevo “curro” que enloquece a sus seguidores.

En “Momento D” (El Trece), el conductor y los panelistas recibieron la visita de Luna quien no dudó en hablar de la novedad.

“Si algo aprendí este tiempo es que las críticas me dejen de importar”, comenzó diciendo la invitada y luego agregó: “Cuando me ofrecieron ésto dije ´ ¿por qué no hacerlo?´ Todo ese trabajo que hice de elegir sin pensar en lo que opinen, me dio la posibilidad de decir que sí”, expresó.

“Es un trabajo más, creo que vamos cambiando de roles, nos vamos poniendo diferentes vestuarios en nuestra vida, pero la esencia sigue siendo la misma. Este es un rol que me toca ahora jugar y conectar con esa parte sexy que tenemos las mujeres”, agregó Silvina.

De inmediato, Cinthia Fernández exclamó: “¡Chicos, los cachets están entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales!... Yo estoy negociando, creémelo. A mí me ofrecieron muy buena plata”, dijo divertida la bailarina para sorpresa de Doman.

Llamativamente, Luna se mostró incómoda con la revelación de la panelista y dijo: “Yo no sé si está tan bueno estar hablando de cifras, creo que cada uno tiene su cachet también”, se atajó.