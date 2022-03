Embarazo confirmado: Luisana Lopilato espera su cuarto hijo

Finalmente y a través de sus redes sociales, Luisana Lopilato confirmó la noticia que se filtró días antes a través de la prensa internacional: la actriz argentina y el cantante Michael Bublé tendrán su cuarto hijo.

Felices con la buena nueva, el artista canadiense aprovechó para lanzar su nueva canción “I´ll Never Not Love You” y los fanáticos de la pareja enloquecieron con lo que estaba sucediendo.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de “Casados con Hijos” posó con Noah, Elias y Vida y expresó: “Ooops! We did it again 🤭… bebit@ en camino”.