Desde la cama, Wanda Nara lució encaje negro

Si bien las noticias relacionadas a las supuestas crisis matrimoniales entre Wanda Nara y Mauro Icardi se calmaron, la rubia se mantiene activa en sus redes sociales a través de sus proyectos empresariales.

Luego de su paso por Argentina en donde se sumó a la publicidad de una cadena de comida rápida, Wanda retornó a Europa y se enfocó en sus cuestiones relacionadas a los trajes de baño y a la línea de maquillajes.

Siempre ambiciosa y con el fin de ir por más, en las últimas horas la rubia anunció un nuevo emprendimiento que encantó a sus fanáticos.

Desde la cama, apenas cubierta con una sábana blanca y luciendo un soutien de encaje negro que dejaba a la vista su escote, la hermana de Zaira Nara anunció: “Se viene lingerie WN 🖤” y de inmediato la influencer recibió más de 2.3 millones de “likes”.

Como era de esperarse los mensajes fueron de lo más variado y picante: “Los verdaderos balones de oro”, “

Lindissima”, “No words, only emotions🙈😈🌸”, “Onlyfans soon lol”, “Q barbara !!! Como no vas a cssar con semejantes bombones ...Te felicito !”, entre otros.