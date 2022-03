En colaless, Sofía Bonelli trató de loca a Mariana Nannis

No son buenos días para la contienda legal que existe entre Mariana Nannis y su marido Claudio Paul Caniggia. La rubia, que denunció al ex jugador por violencia física, abuso sexual y psicológica sigue en pie de guerra y continua al frente de la demanda realizada hace varios meses.

Lo más reciente es que “El Pájaro” fue llamado a indagatoria y, por esta razón, su actual novia Sofía Bonelli estalló de bronca contra la madre de Charlotte Caniggia.

Ariel Wollamn, panelista de “Nosotros a la Mañana” (El Trece) se comunicó con Bonelli quien no dudó en decir: “Le pregunté cómo estaban y cómo tomaron esta citación a declaración testimonial que le hicieron a Caniggia, y me contestó ‘Bien, es lo que queremos y lo que buscábamos, que se termine esta causa para que la loca vaya presa. Ella, y la única testigo que es falsa’”, leyó el periodista el mensaje de la morocha.

Luego continuó: “Le pregunté ‘¿Pero cómo presa? La van a denunciar por falso testimonio’, porque no se me ocurría cómo podía ir presa Mariana Nannis cuando en realidad ella es la denunciante”, agregó Wollman.

"Claro. A la uruguaya pastelera busca cámara y a la Loca. Bueno, yo solo te digo lo que va a pasar. Es como que me adelanto a los tiempos. También me envío una parte del escrito donde se dice que Mariana Nannis no habría sufrido estrés postraumaático que se atraviesa después de un abuso”, continuó el panelista.

“Lo que quieren ellos es que Caniggia hable, lo terminen absolviendo y ahí poder denunciar a Nannis por falso testimonio", finalizó Ariel Wollman sobre la causa que existe entre los mediáticos.

Relajada y con la esperanza de que haya Justicia, Bonelli posó en tanga dejando a la vista su colaless para felicidad de los seguidores que apoyan su relación con el reconocido ex futbolista.