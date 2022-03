Stefi Roitman pasó por el quirófano y asustó a sus seguidores

Stefi disfruta de sus casi dos meses de casada con Ricky Montaner. Además hace poco aclaró todo sobre el rumor de que se llevaría pésimo con su suegra. Sin embargo la joven influencer contó en las redes sociales que tuvieron que operarla y preocupó a sus seguidores.

Lo comentó con un clip en el el que se la vio mostrando su sonrisa bailando. Allí remarcó que aún no puede moverse mucho porque está recuperándose de una intervención quirúrgica. De inmediato todos se asustaron.

Acto seguido, para evitar cualquier tipo de especulación, la modelo contó por qué tuvieron que operarla en su boca y les llevó tranquilidad. A la vez añadió que se siente mejor que ayer.

En el posteo en Instagram, Stefi escribió: "Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire. Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales. Hoy me siento mejor". A su vez expresó "Los amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la energía del día que fue hoy..."