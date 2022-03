Viviana Canosa estaría de novia con Mariano Martínez

La "detective" de las redes Juairu fue la encargada de develar los intensos y constantes intercambios de likes y comentarios en la plataforma Instagram entre Mariano Martínez y Viviana Canosa. Lo cual sorprendió a varios ya que se trataría de la pareja menos pensada.

Ante los rumores, Viviana Canosa decidió enfrentar a todos y explicó cuál es su vínculo con el actor. "Qué gracioso. Parece que no estaría pasando nada en la Argentina", respondió a Clarín. Luego, agregó: "Tengo re buena onda con Marian, no sé qué decir porque es un delirio, pero lo quiero mucho y me encanta que esté contento con su nueva vida. Todo bien, nada. Amigos de redes, pero no. Todo lo que quieran especular, no. Si estuviera con alguien sería muy discreta, no dejaría huellas".

En medio de su declaración, la periodista conocida por sus controversiales dichos destacó que se encuentra muy bien sola, centrada en su carrera profesional. "Estoy tan bien como estoy, dedicándome full time a mi trabajo. Así que nada, es un amigo", finalizó.