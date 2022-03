Desde la cama, Sol Pérez y su novio se acurrucaron en la mañana

Este viernes Sol Pérez se mostró en la intimidad de su hogar junto a su novio. Desde la cama, la blonda lució en ropa interior, pero en la foto solo se vio el corpiño animal print y sus despampanantes curvas en el mini video de Instagram que compartió en una historia. Su pareja posó con los ojos cerrados con el torso desnudo.

Es que la rubia conductora es una de las mujeres más hermosas de Argentina y lo demuestra con mucha frecuencia con sus sensuales postales. La ex chica del clima se vale muy seguido de la popular red socia para dejar sin aliento a sus seguidores con sus looks, pero también muestra que sus curvas no se mantienen solas, sino que son trabajadas arduamente por ella.

Así lo hizo el pasado jueves cuando volvió a la TV después de sus vacaciones, compartió una historia de una selfie que se sacó en la mañana. La modelo miró a la cámara y lució su escultural cuerpo con un vestido corto y ajustado tipo animal print, uno de los escotes laterales de su vestimenta quedó a la vista y fue un detalle que denotó su belleza.