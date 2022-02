El Chaqueño Palavecino enojado "Si no sirvo más me voy al carajo"

El popular cantor folcrórico Chaqueño Palavecino se mostró enojado en declaraciones a medios locales porque lo citaron para una determinada hora para actuar y lo hicieron esperan más de dos horas para subir al escenario. Pasó en el Festival de San Carlos, Provincia de Salta. El artista se fue del predio del espectáculo y después volvió solo por el público según dijo.

Cuando subió al escenario dijo “Hace dos horas estaba esperando”, "me fui, pero volví por ustedes, no por otros”, destacó en clara referencia a la organización de la fiesta.

Por lo que trascendió había sido citado para subir al escenario a las 2 de la mañana para entrar en horario televisivo pero actuó dos horas más tarde, porque todavía estaba actuando el grupo Canto 4.

En un principio por la larga espera Palavecino se fue del predio pero después de hablar por teléfono con los organizadores, según el mismo contó, decidió volver y actuar por el público.

“Mil disculpas, pero vuelvo por el amor de ustedes, no hay otra cosa”, expresó el artista, y le dijo al público: “Si no sirvo, me voy al carajo”.

