Desde el gimnasio, Sol Pérez se movió con un conjuntito lila y negro

Sol Pérez entrenó duro este jueves y decidió mostrarlo una vez más en su cuenta personal de Instagram. La conductora publicó un video en el que se la ve moviéndose para realizar un exigente ejercicio que seguramente mantendrá firme sus trabajadas curvas. Una vez más la rubia lo dio todo.

En esta oportunidad, la sensual conductora lució un conjuntito lila con negro, el cual estuvo compuesto por una calza corta bien apretada y un corpiño deportivo que acentuó su figura. La modelo fitness se movió de un lado para el otro para fortalecer sus músculos, y en los comentarios le devolvieron la gentileza a la sensual blonda con elogios hacia su perseverancia y su sensualidad.

Por otro lado, Sol no se queda tranquila y el jueves sorprendió en sus redes sociales al compartir osados looks en los programas de televisión de los cuales participa. Con una agenda laboral muy nutrida, la ex chica del tiempo divide su tiempo entre “Nosotros a la Mañana” en canal Trece y “La Noche del 26” en donde conduce un ciclo de noticias y actualidad.