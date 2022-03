Murió en combate Pasha Lee, el actor ucraniano del Hobbit

La noticia sobre la muerte del actor ucraniano Pasha Lee, de 33 años, en medio de un bombardeo ruso a la ciudad de Irpín, cercana a Kiev, impactó en los medios de comunicación de todo el mundo.

El famoso decidió enlistarse como voluntario al Ejército de su país para enfrentar la invasión de Rusia.

La muerte de Lee fue confirmada por el Festival de Cine de Odesa. “Para toda la industria del cine del país, esta trágica noticia fue un golpe terrible. Pasha Lee es un verdadero héroe que defendió a Ucrania desde los primeros días. Nunca perdonaremos esta pérdida. Nunca olvidaremos su talento”, aseguraron desde las redes sociales del festival sus organizadores.

El artista era conocido internacionalmente por sus papeles en películas como Shadows of Unforgotten Ancestors o The Fight Rules. Tras esas actuaciones, el actor fue reconocido y pudo llegar a reconocidas producciones y al mundo del doblaje. Fue allí donde se destacó en las traducciones de El Rey León y The Hobbit y carrera profesional dio un nuevo salto y se consagró como uno de los referentes del cine ucraniano.

La llegada de la guerra lo obligó a tomar una dura decisión y abandonó momentáneamente la actuación para regresar a Ucrania y defender a su país en el conflicto bélico que tiene en vilo al mundo.

“Únanse. Durante las últimas 48 horas hay una oportunidad de sentarse y tomar una foto de cómo nos están bombardeando, y estamos sonriendo, porque nos las arreglaremos y todo será Ucrania… ¡Estamos trabajando!”, publicó Lee en su cuenta de Instagram, al anunciar esta decisión.