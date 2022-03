Con un vestido hot, Flor Peña se despidió de Telefé y viajó a Cuyo

Florencia Peña tiene muchos proyectos por delante y luego de hacer su último programa en Telefé, la rubia desembarcará en América, para repetir un formato como el que condujo, con muchísimo éxito, Jey Mammon en noches de música y entrevista.

Ahora y con dos semanas para tomarse unas merecidas vacaciones, la sensual conductora viajó a Mendoza en donde será parte de la fiesta "Vendimia para todos”, la celebración inclusiva que, este año, será en la carpa del circo Servian ubicada en Godoy Cruz, Mendoza.

Para su despedida del canal de las pelotas, la rubia no dudó en vestir para la ocasión y eligió un look en negro y muy escotado que alegró a los televidentes en una cálida mañana: “Mi último look en #FlorDeEquipo 🖤 Gracias a mi team del amor que me acompañó durante este año y medio y con el que lo dimos todo 🖤 @nanogmd @maggiemellas @sebacruzcenteno ¡LOS AMO! Y vamos por más 😜”, expresó.