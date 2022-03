"Me dijiste 'me estoy muriendo' y no te quise creer": Zaira Nara despidió a Rozín

La noticia de la muerte de Gerardo Rozín, impactó en el mundo del espectáculo y entre aquellos fanáticos que reconocían en el periodista a alguien súper carismático.

Una de las personas dolidas por el deceso del conductor, fue Zaira Nara, su primera compañera de “Morfi” quien no pudo ocultar su tristeza en un posteo de Instagram.

“Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste ‘armé este programa para vos, en 15 días me bajo’ (y yo tan desconfiada te dije ‘mirá si te vas a bajar de un éxito en Telefe’) y así fue. A los 15 días, después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa”, comenzó diciendo la hermana de Wanda Nara junto a varias fotos con el fallecido.

“Y ahora, hace unos días, tuvimos una reunión tan linda, la cual te agradezco tanto, en la que hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que una vez más me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme. Confiabas más vos en mí, que yo misma”, agregó la morocha.

Y continuó: “En esta última reunión tampoco te creí. Me dijiste ‘me estoy muriendo’. Y yo, como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo”.

“Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía. Te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud. Pero esta vez, quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre”.

“Para mí, la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mí. Y gracias por confiar y decirme siempre la verdad. Lamentablemente, tan dura esta última vez”, cerró Zaira sin poder creer aún la triste noticia.