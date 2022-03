Patricia Sosa aseguró haberse comunicado con Gerardo Rozín después de muerto

La noticia de la muerte de Gerardo Rozín, a los 51 años de edad, víctima de un tumor cerebral, conmocionó a familiar, amigos, famosos y seguidores del periodista.

Los recuerdos en los medios de comunicación y en las redes sociales se multiplicaron dejando en claro el importante aporte personal y profesional del rosarino.

Una de las celebrities que homenajeó al conductor de “Morfi” (Telefé), fue Patricia Sosa que, además de despedirlo realizó una llamativa declaración.

La cantante aseguró que la muerte de Rozín le causó un enorme dolor y relató la particular forma en la que despidió al conductor.

“Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a [Juan Alberto] Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”, comenzó diciendo Sosa durante una entrevista en “Implacables” (El Nueve).

También Patricia Sosa dijo: “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales…Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Yo le hablé porque siempre recibimos señales”, agregó para sorpresa de los televidentes que no podían creer lo que escuchaban.

Como era de esperarse, en las redes sociales los usuarios estallaron en contra de la cantante que, luego de unas horas, salió a minimizar el comentario.

Patricia Sosa comunicándose con Rozin pic.twitter.com/FoKGZ8oYiy — Yo (@Vv85031069) March 13, 2022

Patricia Sosa de protagonizar la parodia de la misa del gobierno por covid a...hablar con Rozin después de su muerte .....

De estas cosas no se vuelve.....

Un psiquiatra por favor — Gustavo Frondizi (@GFrondizi) March 13, 2022

Patricia Sosa es una sobreviviente de "La puerta 8" con abstinencia de cámara. Perdón Rozin uD83DuDE4F — EL CARA (Macrista) (@ELCARA333_) March 13, 2022

El loro de Patricia Sosa escondido en el baño imitando la voz de Rozin pic.twitter.com/x1U31g8QP7 — uD83DuDC9AMadame Le MabelleuD83DuDC9A (@LaMeibel) March 13, 2022

Patricia Sosa diciendo que en la ducha habló con Rozin después de muerto. Parece gracioso pero es una falta de respeto para la familia . Que esa señora se haga tratar . — punto ?????? Argentina Campeón !!! (@puntoabc) March 13, 2022

me parece inoportuno este comentario d Patricia Sosa. Si tiene esos superpoderes ok. Q hable con el en privado. Pero es una falta de respeto su comentario a la flia. Rozin tiene una hija de 11 años con acceso a internet. Un poquito de empatía y medir las boludeces que se dicen. — Fernando (@FernandoCerutti) March 13, 2022