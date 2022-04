Último momento: La Chepi fue internada de urgencia

En las últimas horas se conoció la noticia de la internación de Dani La Chepi en la clínica de Olivos y fue la misma conductora quien grabó varios videos en su cuenta oficial de Instagram desde la habitación del sanatorio.

Luego, la conductora dio algunos detalles de la operación a la que se debe someter: “Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping, amo la clínica Olivos, me encanta venir acá”, comenzó diciendo y luego, agregó: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”, aseguró la ex participante de “MasterChef Celebrity”.

Molesta por los requerimientos médicos La Chepi agregó: “Tengo una bronca, me hicieron sacar los aros, y quieren que me despinte las uñas, ¿sabés lo que me costó pintarme las uñas?”.

También, la mujer habló sobre su padre y su estado de salud quien se encuentra en una situación complicada tras sufrir un ACV años atrás. “El domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos, básicamente, de mi papá, que hace nueve años como muchos saben tuvo un acv isquémico. Y bueno, se descompensó mucho y fuimos corriendo”, declaró y agregó: “A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación. Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final y otra cosa más: digamos gracias todo el tiempo, que orgullosa de ser tu hija”.