Con tanga lila, Virginia Gallardo posó en su cuenta de Instagram

En estos días Yanina Latorre apuntó con Virginia Gallardo al tildarla de inútil a través de la pantalla de América. Sin demora pero muy tranquila, la ex integrante de “Polémica en el Bar” no dudó en contestarle a la mediática desde Twitter y dejar en claro varios temas pendientes.

Prefiero ser inútil, y no una violenta y agresiva, que lo único que hace es atacar a las mujeres. Si a eso le sumamos que sos una FALSA porque cuando me ves, saludas como si nada. Por favor @AngeldebritoOk hacele caso de una vez y deja de compararnos. GRACIAS @elejercitodelam — virginia gallardo (@virchugallardo) March 17, 2022

"Prefiero ser inútil y no una violenta y agresiva que lo único que hace es atacar a las mujeres. Si a eso le sumamos que sos una FALSA, porque cuando me ves saludas como si nada. Por favor, @AngeldebritoOk hacele caso de una vez y dejá de compararnos. Gracias", expresó furiosa la ex de Ricardo Fort.

Con un tema menos de qué preocuparse, la rubia decidió dedicarse a su belleza y, en la tarde del jueves, compartió en sus historias de Instagram un llamativo tratamiento estético en donde dejó a la vista su vientre, sus piernas y una tanga lila que subió la temperatura en las redes.

“Hicimos pantalón de montar y abdomen de Venus… mejora la piel, sirve para la celulitis y modela”, comentó la mediática que se muestra bella en cada foto y presentación.