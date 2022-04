Con un atrevido escote, Mónica Farro mostró su descanso después de entrenar

Mónica Farro no se da un día de descanso. La exuberante uruguaya no deja un día sin material a sus seguidores y seguidoras. En esta oportunidad, para el inicio de semana la modelo compartió en una de sus historias de Instagram el final de su entrenamiento con un look muy sexy y una inscripción en el mini video que rezaba ‘Arrancando el lunes’.

La experimentada vedette lució parte de su cuerpo con un corpiño deportivo violeta, el cual moldeó a la perfección sus infartantes y deseadas curvas. En las imágenes se puede observar como la blonda meneó el celular mostrando su figura mientras hacía ‘’piquitos’ y bebotes a la cámara.

Por otro lado, Mónica se lució una vez más con su look sensual el pasado miércoles. Atrevida, sexy, pero sin conceder un centímetro de elegancia, la vedette uruguaya desfiló con un vestido corto ajustado y de color negro y lo hizo filmando la secuencia con su celular frente a un largo espejo que el sirvió de pasarela.

Las curvas de la rubia oriental se lucieron en la improvisada pasarela, a la cual le añadió una cartera también elegante. En las imágenes que compartió a modo de publicación en Instagram se pudo ver la trabajada figura de la bailarina y actriz caminar de perfil para al final detenerse, ponerse de frente y posar sonriendo.