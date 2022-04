¡Al borde de la censura!: Kim Kardashian usó una mínima bikini en sus redes

Recientemente, las redes sociales de la reconocida influencer internacional Kim Kardashian volvieron a explotar en visualizaciones y comentarios por unas fotos que la mujer compartió luciendo una microbikini.

La morocha, que se volvió popular por la filtración de un video sexual de ella y su novio de ese momento Ray J en 2007, volvió a posar muy sensual en su cuenta de Instagram.

La protagonista del reality “Keeping Up With the Kardashians” ganó millones de seguidores que esperaban más intimidad de la mujer en las plataformas sociales.

Ahora y desde Miami, Kim no dudó en darle la bienvenida a la primavera y eligió una mínima bikini azul que apenas la cubría. Desde un balcón y luego tirada desde una cama de hotel, la mediática elevó la temperatura y estuvo a punto de ser censurada por la red social de la camarita.