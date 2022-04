Inesperado: Will Smith abofeteó a Chris Rock en los premios Oscar

Este domingo 27 de marzo, se realizó una nueva edición de los Premios Oscar, luego de dos años de pandemia y postergación.

Pero además del brillo y el talento de la ceremonia, se vivió un incomodísimo momento en medio de la gala cuando Chris Rock, en medio de un monólogo ofendió a la mujer de Will Smith.

Rock se encontraba presentando el premio a Mejor documental cuando se le ocurrió hacer un desafortunado chiste sobre la mujer de Smith que ofendió al productor estadounidense.

Según Infobae, el comediante bromeó diciéndole a Smith que esperaba con ansias una secuela de G.I. Jane, haciendo referencia a la cabeza calva de su esposa Jada Pinkett Smith.

Sin rodeos, Smith se levantó de su asiento, llegó al escenario y lo abofeteó. Luego volvió a su asiento y comenzó a gritar diciendo: “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”.

La mujer del actor sufre de alopecia desde hace algún tiempo y luego de lucir el pelo corto, la mujer decidió raparse para la ceremonia en donde lució bella y empoderada.

Luego, al recibir el premio al mejor actor por la película en donde interpretó al padre de Venus y Selena Williams el mediático expresó: “Richard Williams era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y que sea. Me están llamando en la vida a amar a la gente, a proteger a la gente, y yo sé que al hacer lo que hacemos, la gente habla locuras sobre nosotros, nos faltan el respeto, y que ante eso debemos sonreír y hacer de cuenta que todo está bien”, expresó y agregó: “Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la academia me vuelva a invitar”.