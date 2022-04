La postura hot de Jimena Barón en las redes sociales

Disfrutando de una mini luna de miel con su novio Matías Palleiro, Jimena Barón se relajó y, a través de sus redes sociales, comparte increíbles momentos desde las playas mexicanas.

Con un nuevo disco a punto de salir, la mediática deja a la vista su piel luego de varios meses de trabajo y rutina.

En las últimas horas, Jime quiso mostrar el delineado de sus ojos y lo hizo de una manera particular: ubicada en “cuatro patas”, La Cobra posó con una microbikini y no dudó en afirmar: “el delineado es de ayer y no recuerdo más”.

Los fanáticos enloquecieron con las fotos y de inmediato, la mediática recibió más de 226 mil “likes” y mensajes como: “Sos de otro planeta”, “Un delineador que dure post pedo y pasión!? LO NECESITAMOS 😂💘”, “Feliz Y En Pedo !? De Los Mejores Estados No Que Si ?💘✨!”, “Estas tan fuerte que mismo sol beba 🔥❤️😍”, entre otros.