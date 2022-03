Recién separado, Jorge Rial estaría saliendo con una colega

Luego de los rumores de separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro y las afirmaciones de que los esposos ya están viviendo en casas separadas, ahora se sumó el testimonio del periodista Pampito, en “Momento D” (El Trece) quien aseguró que el conductor está muy cerca de otra mujer.

"Me cuentan que él estaría iniciando algo con una periodista, que no voy a decir el nombre", comenzó diciendo el panelista.

Luego agregó: "Es una periodista que es muy cercana al lugar donde él va a trabajar. (…) El sábado arranca un programa nuevo en C5N y por ahí tiene que ver…", agregó.

Sorprendidos por la información, su compañera Cinthia Fernández no dudó en preguntar:"¿Trabaja en C5N el nuevo amor de Rial?".

Sin dudarlo Pampito se atajó diciendo: "Lo dijiste vos, Cinthia, no yo. Lo que sí digo es que Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles '¿vos estás con Jorge?'".

También el panelista se refirió al presente de Jorge Rial y su complicado momento: "Él no la está pasando bien. Mañana (jueves) no va a ir a su programa de radio (Argenzuela en AM 710) porque está disfónico…"Me dijeron que 'está lleno de quilombos'", cerró el periodista.