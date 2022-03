En microbikini durazno, Ivana Nadal posó al costado de la pileta

Ivana no todos los días mantiene el perfil bajo en las redes .

Ivana Nadal sigue siendo furor en las redes sociales (sobre todo en Instagram) pese al bajo perfil que viene teniendo desde buena parte del año pasado hasta el momento. La morocha se las arregla para de vez en cuando seguir sorprendiendo a sus millones de seguidores con sus sensuales postales.

La panelista posó al costado de la pileta el pasado jueves y su look non paso desapercibido. Con una microbikini color durazno se mostró boca abajo y sonrió para la cámara. Antes ya había mostrado otra pose con ese traje de baño, por lo que los comentarios elogiosos no tardaron en llegar.

La morocha sonrió a la cámara, con su pelo un poco alborotado y sus tatuajes a la vista que la hicieron lucir aún más sensual. El calor del verano sigue a pleno en Buenos Aires y ella aprovecha para broncear su trabajada figura. Por eso, la imagen que compartió le dio la bienvenida al ‘finde’ con mucha actitud.