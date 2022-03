Juego en el lodo: Mariana Diarco se animó a todo

Activa en las redes sociales y con muchos proyectos a futuro en televisión, Mariana Diarco se prepara para un gran año y comparte con sus fanáticos videos en Instagram.

A comienzos de año, la ex del Dippy se animó a un divertido video post fiestas de fin de año al que tituló “Vestigios de un año nuevo marginal” y, a través de varias imágenes, la rubia dio a entender cómo había quedado su casa.

Lo más llamativo fue un momento de la grabación en donde Diarco se mostró en bikini y cubierta de lodo mientras intentaba realizar un trabajo de jardinería. Con movimientos sensuales, la influencer dejó a la vista su belleza y sus fanáticos enloquecieron.

En las últimas horas, Diarco realizó una grave denuncia contra Flavio Azzaro, criticado en estos días luego de sus comentarios sobre la violación en manada de Palermo.

“Me desperté con un mensaje del abogado de Azzaro diciéndome que me iban a denunciar porque yo estaba perjudicando a su cliente por lo que dije de él”, comenzó diciendo Diarco en comunicación con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live).

“Ese muchacho se perjudica solo y constantemente porque es nefasto, porque todavía no se da cuenta en la época en la que vivimos”, agregó. “No sé si trabaja en la tele pero no prende la tele, si no se lee un libro, si es tan ignorante como demuestra ser o le encanta que hablen de él”, continuó Mariana y luego agregó: “Flavio, a mí no me vas a callar, imbécil. Yo perdí un trabajo por vos en el momento más difícil del país después de la pandemia. Si yo tengo que alzar la voz para que personajes como vos no estén más en la tele lo voy a seguir haciendo, que te quede claro”, cerró la rubia.