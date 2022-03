Con un gran escote, Flor Peña anunció su llegada a América

A pocos días de finalizar su ciclo de Telefé, “Flor de Equipo”, Florencia Peña anunció su llegada a otro canal líder de la televisión argentina.

Según la revista Gente, la rubia debutará en la señal de Daniel Vila el lunes 11 de abril desde las 22 horas. Si bien aún no hay detalles de cómo será el ciclo de la actriz, algunos rumores indican que será algo similar a lo que hacía Jey Mammon con tanto éxito.

En enero, la influencer anunció su salida de Telefé al decir: “La necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”, comenzó diciendo Flor.

Luego agregó: “Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. Flor de equipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando”.

"Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. ¡Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo", cerró la artista quien dejará a Georgina Barbarossa en su lugar.

Ahora y activa en sus redes sociales, Flor comenzó el fin de semana promocionando criptomonedas con un pequeño vestido de tela liviana que dejó a la vista un tremendo escote que los fans disfrutaron.