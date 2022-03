Con un vestido negro cortísimo, Graciela Alfano jugueteó en un columpio

Graciela Alfano no deja de divertirse ya sea en las redes sociales, o en algún programa de televisión. La diva argentina decidió compartir con sus miles de seguidores de Instagram videos en los que se la vio con un vestido negro cortísimo y columpiándose. Las historias seguramente habrán tenido una positiva repercusión para la famosa blonda nacional.

Por otro lado, el pasado domingo la conductora y modelo se mostró a unos metros de la playa toda sensual con un atuendo casual. Con una campera negra, por el frio de la nochecita, y un shorcito corto de jeans con rasgaduras, la diva rubia se lució al compás de una canción pop bailando y saludando violentamente con el puño en su última publicación de su cuenta personal de Instagram.

‘No sienten a veces que el saludo con el puño se parece a una piña? ¿Por qué no lo cambiamos? Cuidarnos no significa ser agresivos con el otro. ¡Los quiero un montón!’, escribió la sensual blonda en el epígrafe del video. Es que parece que los años no le pasan factura a la hermosura de la que supo participar de numerosos teatros de revista.