Wanda Nara amaneció tarde pero muy sensual

No es novedad que Wanda Nara sorprenda a sus fanáticos en las redes sociales con impresionantes looks.

Fanática de las selfies y con un claro objetivo empresarial, la mujer de Mauro Icardi comenzó la semana desde su vestidor posando en corpiño deportivo y pantalón jogging.

“Soleado en Paris y yo ya entrené vos?”, consultó la mediática a sus más de once millones de fanáticos que no tardaron en darle cientos de miles de “likes” y mensajes como: “te amo”, “diosa”, “sos lo más”, etc.

En la noche del domingo, Wanda junto a sus amigos asistieron al concierto de Ricardo Arjona en París y deliraron con las letras del guatamalteco en un estadio lleno.