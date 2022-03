Graciela Alfano confesó que tiene culebrilla y mostró la lesión en su cuerpo

En el segundo programa del nuevo ciclo del Trece “Socios del Espectáculo”, Graciela Alfano y Rodrigo Lussich mantuvieron una charla que preocupó a los seguidores de la rubia.

En un momento de “las bombas”, la actriz reconoció que padece culebrilla y si bien, en un primer momento no quiso contar nada, la información se conoció y por eso decidió compartirla.

“¿Es cierto que tenés una culebrilla trepidante?”, preguntó curioso Lussich, y ella no dudo en contestar: “Sí, y me duele como la miércoles… Me dolía cuando vine a ensayar, pero no quise decir nada porque las yeguas que me odian se iban a poner contentas…Estoy curándome con tinta china”, comentó y se bajó el escote del vestido para mostrar la lesión y las manchas de tinta china, remedio tradicional contra la dolencia.

“Estoy regia. El médico me retó porque me vio saltando y tengo que estar quieta”, señaló, y Rodrigo la compadeció: “El virus de la culebrilla es realmente doloroso y dura muchos días. Pica, pero después duele mucho”.

“Duele como la hostia, sí. Los dolores los tuve por todos lados: pecho, cintura, cabeza… Te va comiendo la vaina del nervio entonces duele mucho”, puntualizó Graciela Alfano, que luego detalló: “Tomé antiviral, vitaminas, todo… Hasta el mismo médico me dijo que fuera a una bruja. Una mujer, María Elena, me hizo cruces de tinta china por todo el cuerpo con cruces de tinta china, tipo curandera. Me tengo que bañar con un plástico”, cerró la mediática.