Sin palabras: Sol Pérez posó con un pantalón blanco que incendió las redes

Nuevamente en televisión, luego de sus vacaciones en el Caribe junto a su prometido, Sol Pérez sigue sorprendiendo por su frescura y su cuerpo.

En esta oportunidad y en su rol de conductora del programa “La Noche del 26”, la ex rubia no dudó en desfilar y mostrar el outfit elegido para comenzar la semana.

En combinación con un top color nude, Pérez lució un pantalón color tiza que dejó a la vista sus curvas resultado de su vida sana y constantes entrenamientos.

Su posteo consiguió más de 161 mil “likes” y mensajes como: “Hace falta digo yo la segunda foto HACE FALTA!!!!!! 😭😭😭😭😭😭 No tenes piedad Sol, no tenes consideración, no tenes un poco de de de de nc ya q decir, me dejaste sin palabras. Sos la one 😍😘❤️”, “Que lindo mantenerse informado 😍👏🔥”. “IMPRESIONANTE COMO SIEMPRE 😍👏”, “Lomazooooo🔥🔥🔥”, entre otros.