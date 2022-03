Graciela Alfano mostró sus piernas en un cortísimo video

Graciela Alfano es una de las divas argentinas que más usa a su favor la popular redo social Instagram. Looks sensuales, payasadas y reflexiones se pueden apreciar por parte de la rubia para sus miles de seguidores. Ella es muy activa, y no hay día en que no publique, aunque sea en sus historias.

En esta oportunidad, aprovechando el día gris, nublado y lluvioso en Buenos Aires (algo característico para la capital del país), la sensual blonda mostró todo su potencial en pocas imágenes que se sucedieron en un cortísimo video que compatrió como reel. En una de esas fotos se puede ver sus piernas, las que tanto elogiaron hombres y mujeres por tantos años.

Además de la postal de sus piernas, la diva también se mostró en un primer plano. Siempre bella, posó desde el interior de un auto con gafas naranjas con negro y un atuendo negro. ‘Amo ir al canal y ver a mi preciosa Buenos Aires brillante de lluvia’, escribió en el epígrafe del video, en el cual también cerró con su habitual frase de redes: ‘Los quiero fuerte’.