Silvina Luna dejó el reality del Trece por problemas de salud

Hace solo un par de semanas, el Trece lanzó su nuevo reality show “El Hotel de los Famosos”, el ciclo en donde 16 famosos se instalaron en un hotel intentando ganar 10 millones de pesos a cambio de complicadas pruebas físicas y mentales.

La primera en dejar el lugar fue Milita Bora quien no pudo vencer a Kate Rodríguez y luego, por decisión propia Leo García abandonó el programa conducido por Pampita.

Ahora quien debió dejar las instalaciones en Cañuelas, fue Silvina Luna que presentó problemas de salud.

"La creatinina también subió, me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen", comentó la mujer hace algunos días en el programa al sentirse mal.

“Después del juego, me fui a bañar y me empecé a sentir mal, con mucho dolor de cabeza, palpitaciones. Me tomaron la presión y la tenía muy alta; y yo suelo tenerla baja”, les contó la actriz a Majo Martino y Sabrina Carballo y agregó: “Me asusté, me puse nerviosa. Lo más probable es que me haya deshidratado en el juego. Por eso tenía la boca seca”.

Luego de abandonar el lugar, Luna debió ser internada para realizar controles y descartar complicaciones.