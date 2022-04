Britney Spears anunció su tercer embarazo en redes sociales

“Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”, anunció Britney Spears este lunes desde su cuenta de Instagram. La estrella del pop espera su primer hijo con el modelo y actor Sam Asghari, con quien se comprometió el año pasado.

"Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé... Pensé: "Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?", comenzó diciendo para luego lanzar la noticia. "Me hice una prueba de embarazo… y uhhhhh bueno… voy a tener un bebé", anunció luego de contar que fue su esposo quién le hizo notar su estado: "Mi esposo dijo: "¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta", escribió junto a varios emojis graciosos.

Sin embargo, seguido al feliz anunció, la intérprete realizó una reflexión sobre cómo fueron sus anteriores embarazos y lanzó una firme aclaración. "Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero con una foto de mí como desafortunadamente ya lo han hecho", expresó.

Y continuó tocando un tema difícil: "Cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible... las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan todos los días... gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado", manifestó.

La pareja, que se conoció en el set del video musical de “Slumber Party” en 2016, anunció sus planes de boda en septiembre de 2021 después de casi cinco años de noviazgo. Asghari, de 39 años, le pidió casamiento a su novia en la mansión de la cantante con un anillo que tiene un diamante de 4 quilates y que lleva grabado en el interior “Leona” porque es el apodo con el que él la llama.

Su compromiso se produjo en medio de la batalla legal de la cantante para recuperar el control de su vida y un patrimonio de 60 millones de dólares. Su tutela terminó oficialmente en noviembre tras casi 13 años bajo en control de su padre, Jamie Spears.

Spears había expresado su deseo de casarse y tener más hijos durante su audiencia el pasado 23 de junio. Ante la jueza Brenda Penny que llevaba su caso en un tribunal de Los Ángeles, la artista relató quería formar una familia con su pareja, pero que su padre no se lo permitía. Aseguró que fue obligada a usar un DIU para no quedar embarazada.

“Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo”, dijo. Y agregó: “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

Spears estuvo casada anteriormente con el bailarín Kevin Federline, con quien comparte a sus hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, 15.