Casi desnuda, Miriam Lanzoni fue criticada en las redes

Una vez más Miriam Lanzoni no dudó en dejar a la vista su piel desde las cálidas playas de Miami en donde la panelista de "A la Tarde" (América) decidió viajar junto a su novio a descansar y relajarse durante algunos días.

Instalada en el lujoso complejo hotelero de Sunny Isles Beach, la mediática aprovechó el paradisiaco lugar y no dudó en agradecer el pequeñísimo traje de baño recibido en canje.

En color dorado con elásticos negros, la influencer posó tirada desde la arena con anteojos y un pañuelo en la cabeza: "Lo bueno de las bikinis regulables es que te podés dejar crecer todo", expresó Lanzoni con la prenda que apenas cubría sus partes.

Posando por delante y detrás, la mujer recibió halagos pero también alguna burla por la pose que solo tuvo como fin "meter la panza".

A través de un audio, un conocido de la pelirroja no dudó en decir: "Cuando tragas aire para salir flaca, la gente no es tonta", disparó sin filtro. Sin ningún problema, Miriam compartió el posteo y no prestó atención a la críticas.