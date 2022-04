'Pedían sexo en el casting': la grave acusación de una ex Gran Hermano

Pamela Bevilacqua rompió el silencio y contó su calvario personal en la casa de Gran Hermano durante el reality que se llevó a cabo en el 2011 y que terminó con la polémica consagración de Cristian U. “Para mantenerse en el medio había que tunearse y de todas formas un poco lo hice pero también había que generar un contenido muy bochornoso y más en la vida de una mujer, quilombos”, aseguró en una entrevista.

“A mí no me llenaba, me ponía mal tener que hacer cosas que no querían que pasara, mucha mentira de trasfondo”, agregó. Además hizo una grave denuncia respecto a lo que pasaba en los castings para poder entrar al ciclo: “Hay mujeres que si lo hacen, tener que ser buena onda... sabés que te están tocando de más y por la posibilidad de conseguir algo... A mí puntualmente nunca me pasó nada, pero si hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por acostarse con alguien, he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”.

“Se comentaba como ´boluda no sabés lo que me pasó, a vos te llamaron para esto y te dijeron lo que hay que hacer´, y escuchabas a algunas que decían que no se iban a rebajar a eso”, manifestó Pamela. Y explicó que por este tipo de cosas se alejó del medio y decidió dedicarse al bienes raíces.

“A nosotros no nos dicen qué decir ni que hacer pero si estando afuera me di cuenta que editan lo que consume la gente. Es mentira que se transmitía en vivo las 24 horas, se vendía para una señal un servicio de 24 horas cuando eso no pasaba, mi abuela me comentaba que había momentos que se cortaba la transmisión”, concluyó Bevilacqua.

fuente teleshow