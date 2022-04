Mostrando la cola, Ivana Nadal se fotografió frente al espejo

Este miércoles Ivana Nadal salió a jugar con todo en su cuenta de Instagram. No tanto por las dos imágenes que compartió en una publicación, en la cual posó frente al espejo con ropa interior negra, sino por un extenso mensaje que les dejo a sus seguidores y seguidoras adjunta a las fotos en las que no paró de sonreír.

‘Quizás muchos no lo sepan, pero mi “DESPERTAR ESPIRITUAL” empezó a partir de mi cuerpo, de mi envase, del traje que contiene mi Ser. Que flash eh. Pero les juro qué hay tanto que nos revela nuestro cuerpo y no queremos escuchar. Si tan solo observáramos cómo se comporta y que es lo q nosotros le damos para q así sea’, expresó inicialmente la famosa morocha.

La instagramer dejo en claro que: ‘No hablo de comida eh, hablo de cómo comemos, con que intención. Hablo de cuantas cosas decimos y cuantas no. Y cuantas decimos desde el amor y cuantas desde el miedo. Hablo de cuantas situaciones densas acarreas por tu vida, como si fuese que algo va a cambiar si no las soltas. Hablo de amarte, pero de verdad eh. Incondicionalmente, entendiéndote único. Dejando de lado la víctima que te impuso la sociedad, tu familia, el colegio o la religión. Hablo de mirarte por fuera y reconocerte por dentro. Hablo de elegirnos. De ponerte primero. De accionar desde el amor propio SIEMPRE. ¿Lo haces? ¿Aunque sea alguna vez lo hiciste? ¿Cómo te sentiste?’, preguntó insistentemente.

Por último, Nadal expresó que: ‘Si pudiese explicar en palabras todo lo que cambio y cambia mi vida a cada instante, lo haría. Pero es imposible. Solo puedo decirte que te animes a cambiar. A elegirte. A amarte. A experimentar desde tu propia realidad, que es única e incomparable. Que te animes a vivir. Que dejes morir todo eso q no te hace bien. Que pierdas el miedo a la transformación. Te dijeron que se llamaba MUERTE y que ahí todo terminaba. Pero no. Morimos segundo a segundo, nuestras caretas van cayendo, vamos viendo más claro… y solo logramos transformarnos. No hay final. No sufras, es elección. Elegí disfrutar. Elegí estar en ambientes que te alimenten el alma, compartir con personas que te recuerden que sos amor. Elegite a vos. Siempre. TE AMO❤️ porque aprendí a amarme’.