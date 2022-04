Pasión en reality del Trece: Melody Luz "se chapó" al cocinero

Desde que comenzó el Trece presentó formalmente el reality conducido por Pampita y el Chino Leunis, "El hotel de los famosos", las peleas, discusiones y hasta romances se vivieron en el lujoso alojamiento de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Quien no dudó en manifestar abiertamente su preocupación por la falta de sexo y pasión, fue la polémica bailarina Melody Luz, quien pasó una noche a puro mimo con Alex Caniggía en medio de un desafío del programa.

Días antes, la pelirroja comentó a sus compañeros que se sentía atraída por Santiago del Azar, el cocinero ayudante de Christian Petersen, a quien no dudó en decirle de frente lo que pensaba. En numerosas ocasiones la bailarina le tiró onda y le dejó en claro lo que sentía.

Santiago fue entrevistado en el programa de Carmen Barbieri y expresó con respecto a la situación: "Hay como un ida y vuelta ahí, pero trato de ser un poco sutil y no irme por las ramas. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa", comenzó diciendo y luego agregó: "Ella es una muy linda chica, muy copada. Pero yo tengo una relación afuera del hotel, que no es tradicional, sino una relación un poquitito más abierta. Tenemos los dos como un permitido, pero siempre todo charlado. No es que si salgo voy a estar con cualquiera", expresó el chef.

Comprometido y con una relación estable Del Azar dijo: "Hablé de Melody Luz con mi pareja, lo charlamos todos los días...Nos amamos mucho, la respeto muchísimo. Pero esto es algo que hablamos antes de entrar al hotel porque es algo que podía pasar. Llegamos al consenso de ver qué pasa, y a partir de ahí vamos charlando y viendo. Como que ella se lo tomó bastante bien, me dijo 'gordo, te banco en todas si podés hacerlo'. Yo de repente si salgo y pasa, lo charlamos".

Para cerrar y luego de que la bailarina lo besara, el joven aseguró: "No llegaríamos al extremo de tener relaciones, sino un beso en un boliche. No creo que más que un beso...".