"Lo voy a cuidar de la gente que solo odia", el tierno mensaje de Tani Fernández

El hije mayor de Alberto Fernández, Tani Fernández, cuestionó los mensajes de odio que surgieron en las redes sociales esta semana contra su hermano menor, Francisco, el hijo del presidente con la primera dama, Fabiola Yáñez. "Va a estar todo ok, porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio", puntualizó Tani Fernández, mediante un contundente tuit.

"Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con el como lo fueron conmigo sin motivo pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio", escribió en su cuenta de Twitter.

Más temprano, en otro mensaje de Twitter, respondió a uno de los mensajes que recibió esta semana, desde el nacimiento de Francisco, donde lo atacaban mostrando una supuesta imagen suya vestido de drag queen. "No soy yo y no me llamo más Estanislao legalmente, así que este tuit no tiene validez".

El presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez presentaron el jueves en sociedad a su primer hijo Francisco y fueron dados de alta del sanatorio en "perfecto estado de salud". Francisco nació a la 1.21 de la madrugada del lunes, por cesárea: "Es un oasis en un tiempo tan difícil, una alegría que Dios nos ha dado", expresó hoy el jefe de Estado tras recibir el alta.

fuente a24