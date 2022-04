More Rial, embarazada por segunda vez: cuál fue la reacción de Jorge Rial

Después de que el rumor se instalara hace algunos días, More Rial confirmó que está embarazada. La mediática conversó con LAM (América) y reveló que está esperando un hijo junto a su pareja “El Maxi”. “Estoy con bastantes náuseas y, al tener hecho un bypass, son como más fuertes”, aseguró la influencer en diálogo con Ángel de Brito.

La pareja se enteró de la noticia este fin de semana, pero esperó un tiempo prudencial para hacerlo público. “Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un Evatest. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente”, relató ella.

En cuanto a la posibilidad de que sea otro niño o una nena, Morena aseguró que no tiene preferencias: “Me es indiferente el sexo, el que venga va a ser bienvenido, pero todos me dicen que va a ser nena, más que nada mis amigas”. En este punto el conductor aclaró cómo había surgido el rumor de la dulce espera: “Se hizo una ecografía hace muy poquito y obviamente la vieron en el lugar y nos llegó la información”.

A pesar de que More Rial tenía planeado contarle a Jorge de que estaba esperando su segundo hijo, otro integrante de su familia le ganó de mano. “Mi papá quedó como shockeado. El problema es que yo no se lo pude contar”, señaló al comienzo de la anécdota. Y completó: “Antes yo le había contado a mi hijo Francesco. Le dije ‘mamá tiene un bebé en la panza’. Y bueno... fue y le dijo ‘Tatita, mamita tiene un bebé en la panza’. Mi papá me miró y me preguntó si era mentira. Ahí le conté que era verdad. Fue todo muy rápido”.

“Mi idea es que nazca en Buenos Aires porque confío en el médico que me asistió cuando tuve a Fran así que me gustaría tener el mismo esta vez”, confesó More. La hija de Jorge Rial ya es madre de Francesco, de 3 años, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni.

