En topless, Ivana Nadal comenzó la semana

Nadie puede negar que Ivana Nadal se mantiene activa en sus redes sociales con sus mensajes de amor propio, conocimiento personal y vida saludable.

Recientemente, la morocha expresó en su cuenta de Instagram que su "despertar espiritual" comenzó con su cambio corporal y a partir de ahí, comenzó a disfrutar de su nueva filosofía de vida.

"Les juro qué hay tanto que nos revela nuestro cuerpo y no queremos escuchar. Si tan solo observáramos cómo se comporta y que es lo q nosotros le damos para q así sea. Y no hablo de comida eh, hablo de CÓMO comemos, con que intención. Hablo de cuantas cosas decimos y cuantas no? Y cuantas decimos desde el amor y cuantas desde el miedo", expresó la mujer junto a una foto en bikini frente a un gran espejo.

Este lunes y luego de un fin de semana extra large, Ivana no dudó en despertar feliz y, antes del desayuno, se quitó la parte superior de su pijama y posó para la cámara sin timidez.

Con un pantalón con motivos infantiles, la influencer dejó ver su piel y su sorprendente topless.