Sin ropa interior, Nicole Neumann negó estar embarazada

Este fin de semana, Nicole Neumann pasó el susto de su vida cuando su novio, José Manuel Urcera, se accidentó en una prueba de clasificación del TC, pero las lesiones fueron leves y recibió el alta apenas unas horas después de la colisión.

A través de sus redes sociales, la rubia compartió el reposo que el neuquino debió hacer desde una cama y muy mimosos.

Hace algunos días, Nicole quedó en medio de rumores de embarazo, sobre todo de parte de su compañera de programa Carmen Barbieri quien dijo que la rubia estaba como rara y constantemente cansada.

Sin filtro, la ex mujer de Fabián Cubero en una nota con el móvil de "Intrusos" (América) aseguró: "Le pregunté a Carmen por qué me embaraza. Le dije ‘vos me embarazás y después me vuelven loca a mí'", luego agregó: "Ya dije que sí, que (con Manu Urcera) tenemos un proyecto de familia, pero no tengo nada para contar...No tengo ni idea por qué Carmen dice eso... bueno ojalá el Universo le esté bajando esa información".

Relajada y sin prestar demasiada atención a los dichos y las críticas, Nicole eligió un sensual vestido para su participación en "Los ocho escalones del millón" en donde con un vestido a puro brillo, posó sin ropa interior.