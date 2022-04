Con una pollera cortísima, Nati jota sedujo a sus seguidores mostrando sus piernas

Sensualidad y juventud no le faltan a Nati Jota. Justamente este miércoles por la tarde hizo subir la temperatura de todo Instagram con una súper postal sensual en la que posó de frente sin mostrar su cara, pero luciendo sus piernas en su esplendor, puesto que se probó una pollera cortísima color verde oliva.

La joven influencer enloqueció a sus seguidores y seguidoras con su fotografía en la que además lució una remera gris oscuro con la que mostró parte de su panza, la cual está súper trabajada en sus ejercicios diarios caseros. Otro aspecto a destacar de su atuendo, es que su figura brilló gracias a las prendas que llevaba puesta. Es que ella con un celular en mano hace magia.

Por otro lado, el pasado 17 de abril y con la gracia que la caracteriza, Nati subió posteos muy sexis y divertidos. Su nuevo perfil sensual se lleva todos los elogios y esta vez no fue la excepción. Es así como la conductora de radio mostró uno de sus momentos preferidos en la playa en pleno verano. Con una bikini con mucho color dejó plasmada su felicidad de ese instante capturado. Pero no fue todo ya que le sumó una imagen con su amigo perruno, Oli. En la imagen se la puede ver cariñosa y juguetona con el can. A quien claramente va dirigido el pie de la foto.