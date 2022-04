Increíble reacción de Barassi al conocer las nominaciones del Martin Fierro

Darío Barassi es claramente una de las revelaciones de la televisión argentina de los últimos años, pero hasta él mismo se sorprende de lo que logra. Hoy se dieron a conocer los nominados para las diferentes categorías del Martin Fierro, de las cuales 3 fue nominado. El sanjuanino y conductor de 100 Argentinos dicen, participará en las ternas de mejor conductor, revelación y mejor programa de Entretenimiento y Conocimiento.

En la terna de revelación de los Martín Fierro, Darío Barassi competirá con, Jey Mammon y los hermanos Mau y Ricky, mientras que en la terna de mejor conductor deberá enfrentarse a Santiago del Moro (Telefe), Mariano Iudica (América) - Guido Kaczka (Eltrece) - Marcelo Tinelli (Eltrece) y Marley (Telefe).

Finalmente su programa 100 Argentinos dicen se enfrentará en los Martín fierro, a Los 8 Escalones (Eltrece) - Pasapalabra (Telefe) y ¿Quién sabe más de Argentina? (TV Pública).

Al conocer su nominación, no dudo en expresar su felicidad en las redes sociales, donde escribió "Muy muy muy agradecido.

A mi @100argentinosdicen me cambió la carrera. Me reafirmó mi vocación de actor, pero en paralelo y con igual intensidad me hizo descubrir un oficio nuevo con el que pretendo jugar y crecer mucho. Me gusta la tele, mucho me gusta" comenzó el sanjuanino.

A la vez añadió "Con este programa fui padre, viví una pandemia, logré un reconocimiento muy distinto al anterior, me acercó a la gente de manera muy empática, emocional, sincera y genuina. Crecí como tipo, como profesional y de cintura". Por esto es que sumó "Todo en mi es agradecimiento hoy. La nominación que más valoro es la del programa, de verdad, porque el diferencial de este show es el equipo, esa es la clave. Yo estoy bárbaro como conductor, ya saben el problema de ego que tengo, pero el show, lo que pasa ahí cada día, es teatral, es mágico, sucede en serio y eso lo hace único".





El ganar sería algo que sumaría a la exitosa travesía de Barassi, por lo que comentó "Si lo ganamos o no, obvio q espero ganarnos todo, no es lo primordial. El reconocimiento de Aptra y el de ustedes todos los días es el premio que uno desea y necesita. Y el sueldo también, obvio". Como siempre con mucha gracia el conductor no dudo de poner su plus en cada frase. "Dicho esto, me voy a festejar las nominaciones con el equipo. Hoy iba a suspender una grabación porque estoy sin voz y matado, pero me brindaron todas las herramientas para hacerlo de manera cuidada, lo hice, salió bárbaro, el disfrute Cura. Por un rato sólo bailé y reí Con equipos de personas que no conocía. Espero te pase lo mismo a vos cuando lo veas, ese es el éxito al que apunto" finalizó.