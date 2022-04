Lali le dio un conmovedor mensaje a una nena víctima de bullying

Agustina es una niña de 5 años de Mendoza que padece el hostigamiento de sus compañeros en la escuela. Su mamá para darle animó se comunicó con Lali Esposito quien le envió un emotivo mensaje. El mismo se hizo viral debido al caso que conmueve a Mendoza.

Ante tal video es que muchos usuarios expresaron su tristeza e indignación por el Luego de que los padres indicaran lo que pasaba con un reconocido medio, la cantante se comunicó para pedir el contacto de la madre de Agustina. De este modo, les hizo llegar el video que grabó especialmente para ella, y sobre el final la sorprendió con una propuesta para conocerla en persona.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo”, comenzó la cantante. “Me dijo tu mamá que sos lo más, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés”, expresó.

Es así como añadió “Quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”. Allí le aclaró que tiene muchas ganas de visitar la provincia de Mendoza, y que cuando viaje quisiera visitarla. En el video, sorprendió a la niña con una propuesta: “Te quería invitar a vos y a tu mamá si es que podés a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires”.