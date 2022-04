Graciela Alfano posó sensual y habló luego de su renuncia al Trece

Por estos días, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se sorprendieron al enterarse de la baja de Graciela Alfano de su staff de panelistas en el programa del Trece "Socios del Espectáculo".

Consultado sobre lo ocurrido en el programa del mismo grupo a cargo de Carmen Barbieri, el conductor uruguayo comentó: "Nosotros nos enteramos medio de sopetón porque había ido a contarlo al programa de Carmen; había hablado ayer con la gente del canal. La verdad es que nosotros no lo sabíamos, lo que se vio es lo que pasó al aire básicamente", dijo el conductor.

Ahora y luego de compartir una sensual foto vestida de negro y bailando en sus redes sociales, Alfano no se quedó callada y salió a hablar luego de la polémica renuncia: “Adrián Suar dijo claramente que quería que yo hiciera lo que sé hacer, opiniones que desestabilizan, hacer pasos de comedia, actuar, sumar ese elemento”, dijo y agregó: “Pero si no hay contacto visual en todo el programa… Yo no voy a hablar de falta de respeto o profesionalismo, yo trabajé con gente muy experimentada, y hay que enviar miradas, dar lugar, pero a mí si no me tiran una mirada en todo el programa, yo me hago a un costado”, comentó la rubia a Mosquita Muerta durante una entrevista.

“El conductor está en todo su derecho de no mirarme, ojo, lo reconozco. Pero yo no me voy a sentar ahí mirando al techo. Obviamente todo está consensuado y planificado con las autoridades del canal, yo no me abro sola y no tomo decisiones sola, jamás”, afirmó la mediática y sumó: “Yo me sentí destratada y automáticamente los conductores no discutieron algo que sentí, porque lo sentí, me pidieron disculpas, las acepté pero yo así no puedo seguir. No voy a estar ahí aplaudiendo sin hacer nada, revoleando los brazos”.

Finalmente y dando un elegante cierre al tema, Graciela mostró en una historia de Instagram una caja de bombones que recibió como agradecimiento de las autoridades del Trece.