Tendencia: Will Smith nombró a Canal 13 San Juan en las redes sociales

Hace algunos días, los sanjuaninos y mendocinos se sorprendieron por un nuevo video del grupo "Cuyo for Export" que crea divertidas situaciones a través del doblaje de reconocidas películas sobre la idiosincrasia de los cuyanos.

En esta oportunidad y tomando un fragmento del film "Hombres de Negro", los creativos titularon "Hombres de Cuyo" a un divertido ida y vuelta entre los personajes interpretados por Will Smith y Tommy Lee Jones quienes hablaron de la zona que habitamos.

"Además de México cayó otro plato volador en Cuyo y nosotros nos comprometimos a mantener el secreto a cambio de información y nos ayudarían a vigilar todo", comenzaron diciendo. Luego el doblaje y la edición mostró una carpeta con fotos de personajes locales, tanto de San Juan, Mendoza, La Rioja y San Luis, como Darío Barassi, Beatriz Salomón, Carlos Menem, Robertito Fúnez.

"Pocito en su 85% son puestos de operaciones y los lugareños los conocen como portales energéticos", se escucha decir en otra parte del video.

Como no podía ser de otra manera, Canal 13 San Juan no quedó afuera del llamativo video cuando el doblaje del Smith comenta: "Tengo una idea, por qué no vas a San Juan y le cuentas tu historia a Canal 13, quizás te hacen una nota".

Una vez más, los creativos que llevan adelante estos videos divertidos sorprendieron a más de uno con sus novedades en las redes sociales.