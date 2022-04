La China Suárez presentó nueva canción y las redes no la perdonaron

Este jueves y varios días esperando, Eugenia La China Suárez presentó la canción de Celli en donde colaboró y sirvió para que la también modelo realizara un importante anuncio.

Con ganas de volver a la música, como lo hiciera años atrás en las historias de Cris Morena, la China fue protagonista junto al artista de un exquisito video en blanco y negro donde la ex de Benjamín Vicuña lució su talento y belleza.

“El juego del amor” fue el tema que la mediática cantó junto al artista cordobés Santiago Celli y sobre su convocatoria dijo: “Venía escuchando a Santi hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía así que dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música”, comentó la ex Casi ángeles quien agregó: “Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos”, comentó Eugenia sobre su idea.

Por su parte Celli reconoció que a su canción le faltaba la voz de una mujer y la propuesta de Suárez fue la mejor noticia: “La había escuchado cantando ‘Tuyo’, la canción de la serie Narcos, se la mostré y quedó espectacular", expresó el artista quien fue integrante del dúo Salvapantallas junto a Zoe Gotusso.

A las 20 horas de este jueves 21 de abril, en las plataformas sociales se estrenó el tema y, como era de esperar, las redes sociales tuvieron palabras de felicitaciones y críticas por la nueva faceta de la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

cómo van a decir que la China Suárez se quiere hacer ahora la cantante cuando canta hace un montón de años? acaso nunca escucharon el temazo *se pone de pie* REINA GITANA?? encima si hay algo que no le pueden criticar es la voz pic.twitter.com/gUrFKpsWP9 — out of context casi angeles (@casiangelesooc) April 22, 2022

Tan arrebatada yo

Tan acobardado vosuD83CuDFB6

Icardi escuchando el tema de la china Suarez: pic.twitter.com/UGy3uPIFgs — Natalia Rios (@Natalia62257530) April 22, 2022

Wanda Nara mirando como la china suarez es tendencia por su voz y no por un tipo. pic.twitter.com/6ejE9cqByv — Rocio farias (@Rociofarias1999) April 22, 2022

una idea, el ensañamiento que les sobra para con la china suarez muévanlo al jugador de boca que le quiso pasar por encima con el auto a la mujer y el domingo va a ser titular — pedregullo & tosca (@todaboluda) April 22, 2022